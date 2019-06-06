Первое в России производство параформальдегида создадут в Пермском крае в 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края подписали на полях ПМЭФ-2019 специнвестконтракт с компанией "Метафракс", он предполагает строительство в Губахе установок по производству параформальдегида и формалина. Таким образом "Метафракс" станет единственным производителем параформальдегида в России с объемом производства 30 тыс. т в год. Об этом журналистам в четверг рассказал председатель Совета директоров, заместитель генерального директора компании "Метафракс" Армен Гарслян.

"Мы первые в стране будем производить новую продукцию, новые технологии - 30 тыс. т в год. Сегодня мы уже думаем как минимум 15-20 тыс. т будем размещать на российском рынке и в дальнейшем увеличивать это производство", - сказал он.

По словам Гарсляна, изначально предполагалось 10 тыс. т из 30 тыс. т продукции поставлять на российский рынок, а 20 тыс. т - на зарубежный, сейчас принято решение экспортировать 15 тыс. т.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта был подписан гендиректором компании Владимиром Даутом и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, наряду с параформом в Пермском крае будет ежегодно выпускаться 180 тыс. т формальдегида, общий объем инвестиций в строительство оценивается в более чем 5,2 млрд рублей. Реализация проекта намечена на вторую половину 2021 года, соглашение с "Метафраксом" заключили на девять лет.

Параформальдегид и его растворы, по данным открытых источников, широко применяются при производстве дезинфицирующих составов и лекарственных препаратов в сельском хозяйстве, в процессе производства пластмасс, клея, лаков, различных реагентов, а также в золотодобыче. "Метафракс" - крупнейший в России производитель метанола и его производных. Продукты и сырье компании используется в производстве пластмасс, красок, синтетических смол, клеев и так далее.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.