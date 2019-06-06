Фармзавод в Ленобласти вложит 1 млрд рублей в расширение производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава компании "Глория", владеющей фармацевтическим предприятием в Ломоносовском районе, Вадим Силаев заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о расширении производства за 1 млрд рублей до 2022 года, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Подписанное сегодня соглашение предусматривает строительство до 2022 года второго производственного корпуса площадью 7,2 тыс. кв. м для изготовления инъекционных растворов, глазных капель, спреев", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В пресс-службе отметили, что объем инвестиций со стороны компании составит 1 млрд рублей. Ежегодно на новом предприятии будет выпускаться 140 млн ампул инъекционных растворов, 13 млн флаконов глазных капель и 10 млн флаконов различных фармацевтических спреев.

Компания уже имеет завод в Ломоносовском районе Ленинградской области, которое выпускает 12 наименований лекарственных средств. В этом году оно планирует выпустить 4 млн упаковок лекарств, а в следующем нарастить объем производства до 20 млн упаковок. На предприятии работает 200 человек, благодаря его расширению на нем появится еще 250 новых рабочих мест для жителей региона.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.