Страховщики назвали самые незащищенные от угона автомобили

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил подготовленный по его заказу рейтинг защищенности от угона из 10 автомобилей, которые чаще всего страхуются по КАСКО. Самые низкие показатели - у Hyundai Creta и Renault Duster, сообщает пресс-служба ВСС.

"Наилучшие показатели оказались у Land Rover Range Rover. Второе и третье места заняли Toyota Camry и Volkswagen Tiguan", - говорится в сообщении.

Эти модели набрали в рейтинге 740, 614 и 608 баллов из 1000 возможных. При этом у Hyundai Creta и Renault Duster - 379 и 444 баллов соответственно. В середине рейтинга расположились Skoda Rapid (586 баллов), Kia Rio (577 баллов), Kia Optima (565 баллов), Toyota Land Cruiser 200 (545 баллов), Toyota RAV 4 (529 баллов).

Модели для тестирования страховщики отобрали на основании данных о количестве продаж, проникновении страхования и угоняемости. Машины тестировались по методике, аналогичной подобным тестированиям на западе. Эксперты оценивали защищенность автомобиля от несанкционированного проникновения, запуска двигателя и движения, изготовления дубликата ключа, смены идентификационных номеров кузова, номеров агрегатов и деталей. Также эксперты оценивали наличие в штатной комплектации автомобиля мониторингового блока с возможностью подключения к нему блокировки работы двигателя, но у всех оцениваемых моделей такой опции не оказалось.

"Результаты тестирования могут быть использованы как страховщиками КАСКО в качестве ориентира при установлении тарифа по риску "угон", так и гражданами для оценки своих потенциальных дополнительных вложений для защиты автомобиля. В результате клиент сам сможет выбирать способ управления риском: покупать страховку или устанавливать дополнительные средства защиты от угона", - говорится в сообщении ВСС.

Там также надеются, что автопроизводители, машины которых показали низкий рейтинг угонозащищенности, примут меры для защиты своих автомобилей. "Ведь сделать такую защиту на конвейере значительно дешевле, чем потом переделывать машину покупателю", - говорит директор департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Андрей Знаменский, слова которого приводит пресс-служба .