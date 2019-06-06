РВК совместно с Минэкономразвития РФ создаст фонд поддержки образовательных технологий

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ и Российская венчурная компания (РВК) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о создании венчурного фонда поддержки образовательных технологий цифровой экономики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба РВК.

Документ, определяющий основные параметры деятельности и финансирования венчурного фонда, подписали заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов и генеральный директор РВК Александр Повалко. Фонд создается в рамках исполнения федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика РФ" в целях развития перспективных образовательных технологий с использованием лучших мировых технологических решений для повышения эффективности и доступности образования.

"Общий объем фонда составит 7 млрд рублей за счет предоставления РВК из федерального бюджета в 2019-2021 годы бюджетных инвестиций с увеличением на эквивалентную часть участия РФ в уставном капитале РВК <…> Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества", - говорится в сообщении. Ожидается, что венчурный фонд будет поддерживать развитие российских технологических компаний в области образования, способствовать укреплению позиций на международных рынках, а также обеспечивать трансфер мировых образовательных технологий в Россию.

"Наша цель - обеспечить благоприятные условия для инвестиций в сфере образовательных технологий, в том числе если речь идет об инвестициях из бюджета", - цитирует пресс-служба РВК заместителя министра экономического развития РФ Илью Торосова.

Деятельность фонда предусматривает организацию программ-акселераторов [меры поддержки ускоренного развития технологических компаний и проектов, отбираемых на конкурсной основе]. Срок работы фонда составит 10 лет с возможностью двукратного продления на срок 1 год. "Рынок образовательных технологий - один из наиболее динамично развивающихся. Повышение эффективности и скорости запуска новых технологий в этой области отражает глобальную борьбу за таланты. При этом эффективной может быть только децентрализованная система, построенная на работе с конкурирующими компаниями и структурами", - считает генеральный директор РВК Александр Повалко, чьи слова приводятся в сообщении.

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития России, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей, 100% капитала РВК принадлежит РФ в лице Росимущества. Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд рублей.