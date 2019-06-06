Алиханов: Калининград сможет обеспечить транзит грузов из Прибалтики в КНР за неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Калининградская область при снижении давления со стороны контролирующих органов сможет обеспечить транзит грузов из стран Балтии в Китай в течение недели. Об этом сообщил в четверг на сессии "Россия - Прибалтика: На пути к доверию и выгодному партнерству" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Антон Алиханов.

"Мы сможем в будущем, если договоримся по нормативным документам, перевозить грузы из Прибалтики в Шанхай за неделю", - сказал он.

По мнению Алиханова, внедрение передовых форм контроля за передвижением транспорта, в частности в электронном виде, совершенно перевернет логистику в Евразии.

Алиханов обратил внимание на потенциал Калининградской области как железнодорожного транзитного узла. "Мы видим огромный рост потока товаров из Китая в Европу и в обратном направлении", - сказал он, добавив, что доставка грузов по железной дороге до крупных городов в Китае сейчас занимает 11-12 дней. Калининградская область, продолжил губернатор, имеет два формата железнодорожной колеи - российский и европейский, что также является преимуществом для развития этого направления.

Калининградская железная дорога (КЖД входит в РЖД), АО "ОТЛК ЕРА" ("Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс") и Ассоциация экспортеров "АЭКС" реализуют проект железнодорожных контейнерных перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай с осуществлением перегруза контейнеров на станциях Дзержинская-Новая и Черняховск Калининградской железной дороги. Маршрут используется как альтернатива доставке грузов по морю, которая занимает в среднем 45-60 суток.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.