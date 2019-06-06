Продажи легковых и коммерческих авто в России в мае упали максимально за два года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России в мае 2019 года упали на 6,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 137,6 тыс. штук. Об этом свидетельствуют данные отчета Ассоциации европейского бизнеса.

"Нет хороших новостей на автомобильном рынке в мае, а вместо этого почти 7% падение продаж - самое значительное падение за два года, - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в пресс-релизе АЕБ. - Главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами, такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года. Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом".

Продажи в январе - мае показали снижение на 2,2%, до 677,6 тыс. авто.

Лидер среди производителей на российском авторынке "АвтоВАЗ" показал нулевой рост продаж - 28,7 тыс. штук. На втором месте южнокорейская компания KIA, ее продажи в мае снизились на 1% и составили 19,5 тыс. машин. Замыкает тройку Hyundai, сокративший количество проданных автомобилей на 6% до 14,9 тыс. моделей. Следом идут Renault с 10,6 тыс. проданных авто (-13%) и Volkswagen - 8,7 тыс. (-4%).