Россия и Венесуэла договорились о поставках и производстве инсулиновых препаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российская компания "Герофарм" заключила с венесуэльской Espromed Bio соглашение о сотрудничестве в области поставки и организации производства российских инсулинов в Венесуэле. Как сообщается в пресс-релизе Минпромторга, церемония подписания соглашения прошла в присутствии главы ведомства Дениса Мантурова в рамках Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что компания "Герофарм" благодаря запуску новых производственных мощностей обеспечила условия для экспорта инсулинов в страны дальнего зарубежья.

"Сегодня мы не только обеспечиваем потребности российской системы здравоохранения в инсулинах, но и готовы развивать экспортное направление. Современные технологии разработки и производства, качество и ценовая доступность производимой продукции обеспечивают высокую конкурентоспособность российских инсулинов на международных рынках", - цитирует Мантурова пресс-служба министерства. По его словам, заключение соглашения стало важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества России и Венесуэлы

В пресс-службе также отметили, что заключенное соглашение носит стратегический характер и высокую гуманитарную значимость. Так, реализация совместного российско-венесуэльского проекта, который предусматривает экспорт и локализацию производства инсулинов в Венесуэле, позволит в кратчайшие сроки обеспечить сотни тысяч граждан этой страны, страдающих сахарным диабетом, современными, эффективными и доступными препаратами.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.