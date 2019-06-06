Калининградская область подписала на ПМЭФ соглашение о развитии Балтийского промпарка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по развитию Балтийского промышленного парка и формированию на его платформе нового промышленного кластера Калининградской области подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Антон Алиханов и президент-председатель правления Банка непрофильных активов (ПАО Банк "Траст") Александр Соколов, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

Территория Балтийского промышленного парка расположена недалеко от Калининграда, примыкая к Калининградскому морскому каналу. Инфраструктура включает все необходимые энергетические и коммунальные сети, железнодорожные пути необщего пользования, автомобильные дороги. Предполагается развитие на площадке транспортно-логистического узла, основой которого станет портовый комплекс, включающий контейнерный терминал, Ro-Ro терминал, перевалку генеральных грузов (металлы), в перспективе - перевалку нефтехимических продуктов.

"Промышленные кластеры дают заметный синергетический эффект для своих резидентов и территории их присутствия. Мы будем рады в сотрудничестве с Банком непрофильных активов содействовать развитию Балтийского промышленного парка, созданию здесь новых производств, находить инструменты поддержки этой перспективной площадки", - заявил губернатор, отметив, что поддержка промышленных кластеров сейчас является одним из приоритетных направлений государственной промышленной политики.

По словам Соколова, "Банк непрофильных активов (БНА) готов содействовать устойчивому развитию на территории кластера АО "Экопэт", акционером которого является БНА, а также привлечению новых резидентов в Балтийский промышленный парк". Кроме того, сказал он, "важной задачей является увеличение конкурентоспособности нашей дочерней компании, в том числе, за счет создания новых высококвалифицированных рабочих мест".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.