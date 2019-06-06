Фонд "Росконгресс" станет партнером Дальневосточного фонда высоких технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фонд "Росконгресс" и фонд "РК-инвестиции" присоединятся к совместному инвестиционному фонду, сформированному Фондом развития Дальнего Востока, Российской венчурной компанией и "Роснано" для финансирования высокотехнологичных и инновационных проектов. На площадке Петербургского международного экономического форума состоялось подписание документа.

Соглашение о присоединении фонда "РК-Инвестиции" к инвестиционному товариществу "Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий" в качестве товарища и участника управляющей компании ООО "УК Дальневосточный фонд высоких технологий" подписали директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, директор фонда "РК-инвестиции" Александр Шатиров, председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральный директор АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Алексей Чекунков и генеральный директор OOO "УК Дальневосточный фонд высоких технологий" Руслан Саркисов.

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) был учрежден в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина о развитии высокотехнологичных производств и инновационных проектов на Дальнем Востоке. Вкладчиками ДФВТ с момента основания являются АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), ООО УК "Роснано" и Российская венчурная компания (РВК). Текущий объем фонда составляет 5 млрд рублей, целевой объем - 10 млрд рублей.

"РК-Инвестиции" возьмет на себя обязательства по организации инвестиций и будет осуществлять поиск иностранного инвестора для присоединения к Дальневосточному фонду высоких технологий в качестве вкладчика.

Мнения участников

"В 2018 году был создан Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий под управлением ООО "УК Дальневосточный фонд высоких технологий". Объем фонда на первом этапе составлял 5 млрд рублей, который изначально планировалось расширять за счет привлечения капитала банков и стратегических инвесторов. Присоединение к проекту "РК-Инвестиции" позволит привлечь дополнительные средства, в том числе за счет иностранных инвесторов", - сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Стуглев.

Директор фонда "РК-Инвестиции" Шатиров отметил, что присоединение фонда "РК-Инвестиции" к числу участников ДФВТ позволит существенно расширить компетенции и набор инструментов группы фонда "Росконгресс" по поддержке реализации инвестиционных и бизнес-проектов.

"Фонд "РК-Инвестиции" будет помогать ДФВТ осуществлять поиск и отбор проектов по следующим основным направлениям: инвестиции в трансфер технологий из-за рубежа с фокусом на импортозамещение, производство новых видов продукции с высокой долей добавленной стоимости, инновационные стартап-проекты и инфраструктурные проекты. Фонд "РК-Инвестиции" будет осуществлять поиск иностранного партнера для присоединения к Дальневосточному фонду высоких технологий: появление иностранного участника позволит в короткие сроки увеличить размер фонда и привлечь международную экспертизу к проектам", - сказал Шатиров.

"Совместно с коллегами из ФРДВ и РВК нам удалось запустить инвестиционный фонд, который уже финансирует высокотехнологичные компании Дальнего Востока. У фонда достаточно широкий пайплайн проектов, которые планируют свое развитие, в том числе и на территории Дальнего Востока. Присоединение к фонду "РК-Инвестиции" и зарубежных партнеров доказывает, что созданный нами инструмент успешен и востребован на инвестиционном рынке", - сказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Важную роль инвестиционной поддержки ключевых проектов отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков. "На Дальнем Востоке реализуется большое количество перспективных проектов в различных отраслях высокотехнологичной промышленности, разрабатываются проекты, связанные с внедрением современных технологий добычи и переработки полезных ископаемых. Наша задача - привлечь дополнительный капитал в перспективные и стратегически важные проекты и ускорить развитие региона", - сказал он.

"Вхождение в Фонд "РК-Инвестиций" с их широкой сетью контактов в деловой среде открывает дополнительное окно возможностей для дальневосточных проектов и их развития на федеральном уровне и международных рынках", - считает генеральный директор ООО "УК Дальневосточный фонд высоких технологий" Саркисов.

О "Роснано"

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации Российская корпорация нанотехнологий. АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям "Роснано" на данный момент открыто 97 заводов и R&D-центров в 37 регионах России. В течение 5 лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

Международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.