Голодец заявила о необходимости увеличить финансирование туристической отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Финансирование туристической отрасли необходимо увеличить, этот вопрос обсуждается в рамках разработки Стратегии развития туризма до 2035 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Конечно, программа по туризму требует серьезных вложений. У нас она сейчас финансируется ежегодно, но, конечно, мы видим необходимость дополнительных вложений для того, чтобы прежде всего стимулировать дополнительный приток инвестиций. Приоткрою тайну, мы вступили не только в тему обсуждения стратегии (развития туризма до 2035 года - прим. ТАСС), но мы вступили в сложнейший период обсуждения финансово-экономического обоснования этой стратегии", - сообщила Голодец.

По ее словам, результаты этой дискуссии должны стать известны к 1 июля этого года.

Действующая версия стратегии развития туризма охватывает период до 2020 года включительно. Кроме того, утверждена концепция Федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года, ее финансирование прогнозируется в объеме 387 млрд рублей, из которых объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет лишь 69,27 млрд рублей, следует из распоряжения правительства.

Цель будущей программы - увеличение вклада отрасли туризма в валовый внутренний продукт России более чем на 70%. Также в документе сообщается, что одной из целей является рост вклада туризма в ВВП России с 2,2% до 18,86% к 2025 году.

Новая концепция предусматривает комплексное развитие инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма и развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, а также продвижение туристского продукта России и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.