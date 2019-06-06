Алиханов: бизнес нуждается в гарантиях безопасности инвестиций в отношениях с Прибалтикой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Развитию сотрудничества российского бизнеса с прибалтийскими государствами необходимо создание нормативной базы, которая гарантировала бы безопасность инвестиций и создавала бы стабильные правила ведения бизнеса. Такое мнение высказал в четверг на сессии "Россия - Прибалтика: На пути к доверию и выгодному партнерству" в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"На наш взгляд правильным было бы возвращение к обсуждению общих подходов, общих стратегий, создание "вечных" документов, которые бы гарантировали и создавали юридически обязывающую систему ведения бизнеса", - сказал Алиханов.

"Регионы и бизнес зачастую становятся заложниками политических решений, которые никакого отношения к экономике не имеют", - отметил калининградский губернатор. По его словам, сложно ожидать роста инвестиций со стороны соседних государств, когда правила игры меняются и бизнес может оказаться в ситуации, когда инвестиции, не успев окупиться, оказываются в зоне запретов. "Это подрывает доверие на десятилетия вперед. Поэтому создание юридической основы, на наш взгляд, очень важно", - сказал он.

Алиханов отметил, что Калининградская область участвует в работе многих межрегиональных площадок, но эти площадки, по его мнению, помимо "академических разговоров", должны заниматься созданием новой нормативной базы для сотрудничества. "Нам нужно пересмотреть и серьезно обновить те документы, которые мы подписывали в начале 1990-х годов, которые сейчас являются основой для нашего взаимодействия. Их нужно серьезно уточнять с учетом тех реалий, в которых мы сейчас находимся", - считает он.

Губернатор Калининградской области подчеркнул, что новые документы должны стать гарантией безопасности для взаимных инвестиций.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.