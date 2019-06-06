ФАС возбудила дело против "дочки" Phillips за координацию цен на смартфоны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 3 июня возбудила дело против компании ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус" (российская структура Philips) по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы ведомства Андрей Цариковский на Петербургском международном экономическом форуме.

"ФАС 3 июня возбудила дело против российской дочки компании Philips, мы подозреваем их в координации цен на смартфоны, примерно та же ситуация, что и была с Samsung", - отметил Цариковский.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2017 году ФАС провела внеплановую выездную проверку в отношении ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус". "По результатам анализа полученной информации ФАС России выявила признаки нарушения ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус" части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в координации экономической деятельности реселлеров Philips, которая привела к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов", - указали в антимонопольной службе.