Власти выберут в 2019 году один из проектов ВСМ для реализации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Один из рассматриваемых проектов ВСМ, Москва - Казань или Москва - Санкт-Петербург, будет реализован. Определить, какой из двух проектов будет строиться, планируется в этом году, рассказал журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Один из этих проектов, я уверен, будет реализован. Нам нужен этот проект - об этом говорил Максим Акимов (вице-премьер - прим. ТАСС) и президент, просто хотя бы для того, чтобы отработать технологию высокоскоростного движения. Я думаю, что до 2024 года. Не знаю, успеем ли мы закончить, но я думаю, что начнем, деньги на это заложены", - сказал он.

"Я думаю, что в этом году [будет принято решение]. Вот эти два конкурирующих проекта, Москва - Казань или Москва - Нижний Новгород, достаточно хорошо проработанный проект РЖД, сомнительный с точки зрения экономической эффективности из-за пассажиропотока, или проект Москва - Санкт-Петербург, который не вызывает сомнения с точки зрения пассажиропотока и эффективности, но он не проработан пока", - добавил Белоусов.

Тема строительства высокоскоростной магистрали Москва - Казань протяженностью 800 км обсуждалась с 2013 года. ВСМ позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей, из которых 700 млрд рублей - грант от государства. Его первый этап: строительство новой линии на участке Железнодорожный - Гороховец и организация движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода по существующей инфраструктуре, был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Министерство транспорта РФ планирует предварительно определить стоимость проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург в августе 2019 года. В свою очередь "Российские железные дороги" (РЖД) планируют осенью приступить к проектированию высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Как отмечал впоследствии вице-премьер Максим Акимов, проект ВСМ Москва - Казань не закрыт, но обсуждаются сроки его реализации и очередности с проектом Москва - Санкт-Петербург.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.