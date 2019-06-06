Власти направят 11,7 млрд рублей на увеличение мест в детских садах СКФО в 2019 году

НАЛЬЧИК, 6 июня. /ТАСС/. Доступность мест в детских садах регионов Северо-Кавказского Федерального округа будет повышена в рамках нацпроекта "Демография". В 2019 году из федерального бюджета на эти цели будет выделено 11,7 млрд рублей, всего до 2024 года планируется создать 35 тыс. дополнительных мест. Об этом в четверг сообщил заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев в Нальчике в ходе совещания по вопросам реализации субъектами СКФО мероприятий по созданию мест в школах, детских садах и яслях.

"В масштабах страны за четыре года будет выделено свыше 157 млрд рублей, только в этом году мы вкладываем федеральных денег свыше 60 млрд руб., из них на Северо-Кавказский федеральный округ выпадает больше 11,7 млрд рублей", - отметил Николаев.

Всего в рамках национального проекта "Демография" до 2024 года власти планируют обеспечить Северный Кавказ дополнительно 35 тыс. местами в детских садах.

Как сообщали ранее в Минпросвещения, в России удается удерживать высокий уровень доступности дошкольного образования. В 72 регионах этот показатель составляет 99%. В регионах Северного Кавказа отмечается один из самых низких показателей по доступности дошкольного образования, в частности, в Ингушетии и Дагестане он ниже 95%.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.