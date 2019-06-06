SAP и "ИКС Холдинг" будут совместно создавать IT-решения для России и стран СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Германская компания SAP и российская группа компаний "ИКС Холдинг" займутся совместной разработкой инновационных решений в области оперативного управления производством и роботизации бизнес-процессов. Соответствующий меморандум был подписан в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

В сообщении "ИКС Холдинга" отмечается, что сотрудничество предусматривает совместную работу в области создания специализированного программного обеспечения (MES), предназначенного для оперативного управления производством для горнодобывающих и металлургических компаний, а также других предприятий с непрерывным циклом производства. Соглашение также предполагает разработку и реализацию инновационных проектов в части детального анализа и роботизации бизнес-процессов. Помимо этого, компании займутся локализацией решений SAP под требования российского рынка.

"Работа над современным MES-решением, которое отвечает вызовам сегодняшнего дня, требует глубокого понимания отрасли и проверенной технологической платформы. У SAP есть все необходимые технологии и решения для построения систем управления производством любой сложности. "ИКС Холдинг", в свою очередь, обладает необходимой методологической экспертизой и серьезным штатом специалистов SAP. Объединив усилия, наши компании смогут разработать решения, отвечающие запросам самых требовательных клиентов", - прокомментировал меморандум глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников.

В "ИКС Холдинге" пояснили, что системы для роботизации бизнес-процессов позволяют сокращать операционные расходы, уменьшать себестоимость рабочих процессов, а также переключить сотрудников с рутинных задач на более творческие и полезные для развития бизнеса.