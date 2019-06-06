"КамАЗ" планирует заключить контракт на поставку Туркменистану 1 тыс. авто в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" в 2019 году планирует заключить контракт с Туркменистаном на поставку около 1 тыс. автомобилей в год. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Проведены переговоры (c Туркменистаном - прим. ТАСС) на высшем уровне, готовится сейчас контракт, - сказал Когогин. - Рассчитываем на его заключение в этом году".

Он отметил, что речь идет об экспорте до 1 тыс. автомобилей в год.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.