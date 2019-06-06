ФТС в январе - мае увеличила поступления в бюджет на 6,4%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за пять месяцев 2019 года перечислила в федеральный бюджет РФ 2,277 трлн рублей. что на 6,4% выше показателей аналогичного периода прошлого года, которые составили 2,139 трлн рублей. Об этом сказал глава ФТС Владимир Булавин в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ведомства.

За май этого года ФТС перечислила в бюджет 454,19 млрд рублей. За май 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составляла 470,14 млрд рублей.

Ранее Булавин сообщал, что плановое задание для таможенной службы на 2019 год установлено в объеме 5,952 трлн руб., но оно может быть скорректировано. Глава ФТС пояснял, что по результатам работы за прошедшие три года вся сумма, которую таможня перечислила в бюджет, делится приблизительно пополам - это платежи по экспорту, которые обеспечивают энергоносители, и платежи по импорту.

За 2018 г. ФТС перечислила в бюджет 6 трлн 063,18 млрд рублей, что на 32,5% больше, чем годом ранее (4 трлн 575,69 млрд рублей).