Генсек ООН заявил о сложностях с финансированием организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ООН сталкивается с финансовыми проблемами из-за устаревшей схемы управления бюджетом, а также запаздывания ряда стран с выплатами в бюджет организации. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас действительно трудная ситуация с деньгами, за годы эта проблема ухудшилась, использовалась устаревшая схема управления бюджетом - эту проблему надо решать, и это обсуждается в рамках Генассамблеи", - отметил генсек.

В то же время он выразил уверенность, что финансовые сложности могут быть преодолены, "если все страны будут своевременно и в полном объеме делать взносы в бюджет организации".

Согласно регламенту организации, страны должны делать денежные переводы в бюджет ООН не позднее 31 января каждого года. В текущем году 102 страны, включая Россию, полностью выполнили свои финансовые обязательства в указанный срок. В то же время США, один из крупнейших доноров, в 2019 году еще не перевели свою часть финансирования ООН.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.