ОАК планирует поставить российским авиакомпаниям минимум 15 самолетов SSJ-100 в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить российским эксплуатантам, включая "Аэрофлот", минимум 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам президент ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"У нас по крайней мере есть действующие контракты с рядом региональных авиакомпаний, соответственно, у нас начинаются поставки по контракту с "Аэрофлотом", 10 машин. Минимум 15 машин в этом году российские авиакомпании получат",- сказал он.

SSJ-100 - самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК). Он создан с применением новейших технологий в области аэродинамики, силовой установки и авионики, обеспечивающих эффективность эксплуатации и комфорт пассажиров. SSJ-100 рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Самолет был впервые представлен публике в сентябре 2007 года. Первый полет SSJ-100 состоялся в мае 2008 года, а первый самолет был поставлен покупателю весной 2011 года.