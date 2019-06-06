САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк "Открытие" профинансирует энергетическую компанию "Квадра" на 40 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

По условиям соглашения, банк предоставит "Квадре" финансирование в объеме до 40 млрд рублей, обеспечит проведение расчетов, а также сможет оказывать услуги эквайринга (в том числе интернет), а также будет осуществлять комплексное обслуживание сотрудников компании.

"Мы рассматриваем электроэнергетику как один из наиболее перспективных секторов российской экономики, - отметил президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов. - "Квадра" - заметный игрок на рынке генерации, и я уверен, что наше партнерство не только поддержит бизнес компании, но и будет способствовать развитию экономики в регионах Центральной России в целом".

"Квадра" работает в 10 областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. Основным акционером компании является группа "Онэксим" Михаила Прохорова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.