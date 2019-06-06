Основное оборудование для третьей линии Амурского ГПЗ доставят летом 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Основное крупногабаритное оборудование компании Linde для третьей технологической линии Амурского ГПЗ будет доставлено летом текущего года, сообщается в пресс-релизе "Газрома".

В рамках рабочей встречи главы российской компании Алексея Миллера с председателем совета директоров Linde Вольфгангом Райтцле на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стороны обсудили ход и перспективы развития сотрудничества. В частности, речь шла о проекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), на котором применяется оборудование Linde.

"Отмечено, что к настоящему времени завершен монтаж ключевого оборудования для криогенного разделения газа и сжижения гелия на первых двух технологических линиях завода. В период летней навигации 2019 года по реке Зее на площадку строительства будет доставлено крупногабаритное оборудование Linde для третьей технологической линии ГПЗ. Речь идет о втором спиральновитом теплообменнике, изготовленном совместным предприятием Linde и ПАО "Силовые машины" в Санкт-Петербурге. Подготовка фундаментов под размещение крупногабаритного оборудования третьей линии уже завершена", - говорится в сообщении.

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе г. Свободного Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия. Linde является поставщиком основного технологического оборудования Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.