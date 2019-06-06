Ford нашел две компании, готовые занять прекращающий работу завод в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания Ford ведет переговоры с двумя партнерами, которые готовы занять завод в городе Всеволожске Ленинградской области, о прекращении работы которого ранее объявил автоконцерн. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Из всего разнообразия переговоров, которые были, у компании остались два партнера, с которыми они сегодня вырабатывают условия", - сказал он.

По словам губернатора, областные власти рассчитывают, что завод продолжит работу по своему профилю. Дрозденко отметил, что компания Ford не планирует продать или сдать площадку в аренду, а заключит полноценные соглашения о сотрудничестве.

"Мы применяли целый пакет различных преференций и льгот для компании Ford. И самая главная просьба, которая была у компании, - гарантировать сохранение этих преференций тем, кто придет на площадку. И мы подтвердили сохранение преференций. Это такой весомый аргумент в переговорах, он у компании Ford есть", - сказал губернатор. Дрозденко не стал сообщать названия компаний, с которыми Ford ведет переговоры.

Компания Ford Sollers 27 марта объявила о закрытии двух заводов в Набережных Челнах (Татарстан) и Всеволожске. На обоих производятся легковые машины марки Ford. На площадке в Татарстане производство машин уже завершено.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.