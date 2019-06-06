В "Сколково" ищут способы обезличивания данных для использования в сфере AI

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты AI-компаний (artificial intelligence - искусственный интеллект), поддерживаемых фондом "Сколково", разрабатывают решения для обезличивания персональных данных, работа с которыми является неотъемлемой частью развития отрасли. Об этом в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной развитию технологий искусственного интеллекта в РФ и мире, сказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Есть сферы (в области искусственного интеллекта - прим. ТАСС), где регулирование абсолютно необходимо. Это данные, и мы стараемся найти способ деперсонификации, деиндивидуализации данных, чтобы их можно было использовать для применения в самых разных сферах и отраслях использования искусственного интеллекта. Первые попытки на практике это сделать есть, в том числе в медицине", - пояснил Дворкович.

Он также отметил, что фонд "Сколково" является одним из представителей России в международных организациях, занимающихся разработкой стандартов для различных технологических сфер. В международную рабочую группу по стандартизации в сфере AI входят более 30 стран, в том числе США и Китай, подчеркнул Дворкович.

"Думаю, что эта работа постепенно приведет к разумным результатам, но здесь главное не перебрать, не создать избыточное регулирование", - добавил председатель фонда "Сколково".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.