Рязанская область намерена заключить на ПМЭФ соглашения почти на 50 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Общая сумма соглашений, которая Рязанская область планирует в этом году подписать на ПМЭФ, составляет почти 50 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг на полях ПМЭФ сообщил губернатор региона Николай Любимов.

"В текущем году мы намерены подписать более 10 соглашений на общую сумму около 50 млрд рублей. Среди наиболее значимых - соглашение с компанией "Око Молоко", которая увеличивает объем финансирования по ранее заключенным соглашениям на 27 млрд рублей, тайской компанией "Чароен Покпанд Фудс", планирующей построить три свиноводческих и перерабатывающий комплекс на 12 млрд рублей", - сказал Любимов.

К числу важных глава региона также отнес меморандум между ООО "Новартис Фарма" и ООО "Скопинфарм" по строительству современного производства уникальных онкологических препаратов с объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

По словам Любимова, правительством региона также планируются к подписанию соглашения о сотрудничестве с МГИМО, Банк ВТБ, Роснефть, Ростелеком, Теле2 и рядом других.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.