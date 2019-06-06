Власти Татарстана договорились с "Яндекс.Маркетом" о развитии в регионе интернет-торговли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Татарстана и компания "Яндекс.Маркет" договорились о сотрудничестве в сфере развития интернет-торговли. Соответствующее соглашение подписано в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как пояснила журналистам заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, компания заинтересована организовать в Лаишевском районе логистический центр, а также пункты выдачи заказов в крупных городах региона.

"Планируется также, что производители Республики Татарстан также будут участвовать в интернет-торговле с использованием сервиса "Яндекс.Маркет". Производители смогут размещать информацию о своих товарах на маркетплейсе "Беру", а также пользоваться логистическими услугами этой компании", - сказала Галимова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.