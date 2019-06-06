МРСК Сибири вложит в первую цифровую подстанцию в Туве 732 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "МРСК Сибири" (принадлежит ПАО "Россети") вложит в строительство первой цифровой подстанции в поселке Каа-Хем в Туве 732 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил гендиректор компании Павел Акилин.

Каа-Хем один из проблемных с точки зрения энергетики населенных пунктов Тувы. С начала века жилой фонд в поселке вырос в 1,5 раза, появились новые объекты социальной сферы и промышленности, существующие электросети перестали справляться с растущей нагрузкой.

"В поселок Каа-Хем мы зашли с комплексной реконструкцией всех сетей с переходом на модернизацию. [В первую очередь] это цифровая подстанция [с напряжением] 35/10 кВ. На сегодняшний день мы уже освоили порядка 100 млн рублей, всего весь проект оценивается в 732 млн рублей. Это без диспетчерского пункта", - сообщил Акилин.

Он добавил, что завершить строительство станции планируется в 2019 году. "Мы также полностью модернизируем линии электропередачи, установим цифровые системы учета. В 2020 году будет построен диспетчерский пункт", - сказал директор компании.

Ранее сообщалось, что средства на строительство будут привлечены через докапитализацию "Тываэнерго" (входит в состав МРСК Сибири) за счет государственных средств.

Компания "МРСК Сибири" осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" (входит в структуру компании "МРСК Сибири") выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.