Петербург представил на ПМЭФ более 20 проектов с объемом инвестиций в 180 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Более 20 проектов на общую сумму 180 млрд рублей, которые выполняются или готовятся к реализации в Санкт-Петербурге, представлены на стенде города на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил в интервью ТАСС в четверг в рамках ПМЭФ врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, на форуме правительство Петербурга планирует заключить соглашения на сумму 160 млрд рублей.

"В планах у нас 26 соглашений на общую сумму порядка 160 млрд рублей. Количество соглашений не важно - важны их качество, реалистичность и соответствие интересам города, потребностям и запросам петербуржцев. Их реализация изменит облик Петербурга, поможет ему стать более комфортным, открытым, умным и социально ориентированным. Выставочная программа, - более 20 проектов с общим объемом инвестиций более 180 млрд рублей", - сказал Беглов.

В экспозиции Петербурга представлены инфраструктурные проекты в сфере туризма, спорта, транспорта, а также проекты в области медицины, науки и культуры. Несколько проектов посвящены городу Кронштадту. Там планируется создание исторического парка "Кронштадт. Остров фортов", посвященного военно-морскому флоту России, Балтийского центра морской истории и подводной археологии на базе Дока Петра Великого, внедрение комплексной аналитической геоинформационной платформы.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.