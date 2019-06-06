Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" расширена за счет новых участников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Транстелеком", госкорпорация по организации воздушного движения в РФ, "Почта России" и группа НЛМК подписали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о вступлении в ассоциацию "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ), сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

ЦТЛ учреждена год назад компаниями ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы", госкомпанией "Автодор", ООО "ГЛОСАВ", ФГУП "Защитаинфотранс" и НПП "Цифровые радиотехнические системы". Ассоциация является центром компетенций по направлению "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) в рамках госпрограммы "Цифровая экономика". Задача ЦТЛ - создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории России на основе отечественных разработок.

"Взаимодействие лидеров отрасли и крупнейших российских компаний, активно участвующих в цифровой трансформации логистики, обеспечит межотраслевой информационный обмен, а также создание открытых сервисных экосистем. Чем больше данных в цифровой платформе транспортного комплекса (ЦПТК), тем большее количество сервисов и услуг станет доступным", - отметил замминистра транспорта России Алексей Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

Директор ЦТЛ, генеральный директор компании "РТ-Инвест Транспортные Системы" Антон Замков добавил, что ЦПТК обеспечит лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии за счет интеграции действующей цифровой инфраструктуры государственных систем и созданных платформенных решений лидеров логистической отрасли.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.