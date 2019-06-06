"Акрон" надеется, что $1,7 млрд покроют всю потребность в финансировании Талицкого ГОКа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Акрон" рассчитывает, что привлеченные $1,7 млрд под Талицкий ГОК покроют всю потребность в финансировании, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.

"Сделка с банками должна быть закрыта таким образом, чтобы после подписания проект был полностью обеспечен инвестиционно. Даже если по итогам технического аудита или строительства окажется, что нужно довнести дополнительные средства сверх первоначального бюджета, ВЭБ.РФ готов эти деньги предоставить", - сказал Попов.

Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей - один из приоритетных стратегических проектов группы "Акрон", направленный на создание собственной сырьевой калийной базы. Его осуществлением занимается Верхнекамская калийная компания.

Месторождение планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Запасы сильвинита на месторождении оцениваются в почти 710 млн тонн, проектная мощность месторождения - 2 млн тонн в год с последующим увеличением до 2,6 млн тонн.

Талицкий ГОК позволит "Акрону" обеспечить свои предприятия хлористым калием, необходимым для производства сложных минеральных удобрений, и выйти на рынок в качестве поставщика данного сырья.