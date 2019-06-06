"Россети" и китайская NARI создадут пилотную зону по цифровизации электросетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" и китайская NARI Group Corporation ("дочка" ГЭК Китая) реализуют пилотный проект в области создания цифровых электрических сетей и локализации производства оборудования, следует из соглашения компаний в рамках Петербургского международного экономического форума.

Компании намерены внедрить в электросетевом комплексе "Россетей" технологии цифровых сетей, включая изучение возможности реализации пилотного проекта в "МРСК Урала" (филиал "Пермэнерго") по созданию кластера цифровых сетей в Орджоникидзевском РЭС.

Кроме того, компании совместно займутся локализацией производства оборудования, необходимого для создания систем цифровых сетей на территории России.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.