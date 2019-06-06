Great Wall Motor построит за 27 млрд рублей вторую очередь автозавода в Тульской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Тульской области заключили на Петербургском международном экономическом форуме инвестиционный контракт о строительстве в индустриальном парке "Узловая" второй очереди автозавода китайской компании Great Wall Motor. Инвестиции в проект составят 27 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Заключено соглашение об инвестиционном контракте с Министерством промышленности и торговли РФ и ООО "XMMP". Документ подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель правления Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь. Компания Great Wall Motor приступает к реализации второй очереди автозавода в Тульской области. Она инвестирует 27 млрд рублей во вторую линию штамповки и завод по производству автомобильных двигателей", - говорится в сообщении.

В среду, 5 июня, китайский концерн Great Wall открыл в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области завод по выпуску трех видов внедорожников марки Haval, инвестиции в него составили 500 млн долларов, мощности позволяют выпускать 80 тыс. автомобилей в год. К 2023 году на заводе планируют освоить выпуск четырех новых SUV-моделей компактного и субкомпактного класса.

По данным ведомства, ввод второй очереди завода позволит усилить мощности автозавода до 150 тыс. автомобилей в год и увеличить на нем число рабочих мест до 1,5 тыс.

О компании

Great Wall Motor Company Limited является одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний по производству легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также холдинг занимается научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.