"Центральный телеграф" продает помещения на Тверской улице

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "Центральный телеграф" - дочерняя компания "Ростелекома" - продает помещения в центре Москвы на Тверской улице по стартовой цене 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении "Ростелекома".

"Центральный телеграф", дочерняя компания "Ростелекома", выставил на продажу принадлежащие ему помещения в здании по адресу Тверская, 7, общей площадью более 35 тыс. кв. м, и прилегающую к нему парковку. <…> Стартовая цена площадей определена советом директоров "Центрального телеграфа" исходя из результатов независимых оценок и мнений крупнейших брокерских компаний и составляет 3,5 млрд руб. (с учетом НДС)", - говорится в сообщении.

Объект будет продан на открытом аукционе, организованном на торговой площадке "Сбербанк-АСТ".

Здание "Центрального телеграфа", построенное в 1927 году в непосредственной близости от Кремля, на первой линии Тверской улицы, является одной из визитных карточек Москвы. Именно здесь находится географический нулевой километр, который является начальной точкой отсчета расстояний всех дорог страны, в шаговой доступности расположено 10 станций метро.

По данным президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, в конце 2018 года "Центральный телеграф" уже продал здание в Никитском переулке, а вырученные средства будут направлены на выплату дивидендов акционерам. В настоящее время "Ростелеком" оптимизирует портфель недвижимости, в том числе продавая или сдавая объекты в аренду.

В настоящий момент портфель недвижимости "Ростелекома" насчитывает около 20,13 тыс. объектов, что составляет более 8 млн кв. м.