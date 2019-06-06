Только 10% предприятий Тульской области готовы к цифровизации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Только 10 процентов предприятий Тульской области действительно готовы перейти на использование новых цифровых технологий в своей деятельности, об этом рассказал вице-губернатор региона Вячеслав Федорищев, выступая в ходе сессии "Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности" Петербургского международного экономического форума.

"Из 400 предприятий Тульской области по-настоящему готовы перейти на новые цифровые технологии процентов десять. И это не только наша проблема, мы с коллегами общаемся, мы видим, что по всей стране есть проблемы внедрения новых подходов", - заявил Федорищев.

Вице-губернатор подчеркнул, что главная проблема внедрения новых цифровых технологий на промышленных предприятиях региона - сложность в донесении информации о необходимости изменений до собственников и менеджмента компаний, в том числе и информации о преференциях для тех, кто готов проводить такую работу.

"Есть хороший пример: программа повышения производительности труда Минэкономразвития. Это национальный проект, если ты ходишь в него как собственник предприятия, тебе дают много бонусов - под один процент займ ФРП (Фонд развития промышленности - прим. ТАСС) и многие другие. Но настолько сложно донести до руководства, до менеджмента предприятий, особенно региональных средних, то, что нужно переходить на новые подходы, нужно себя заставлять", - сказал Федорищев. Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.