Платформа по токенизации продукции "Норникеля" может начать работу в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Норникель" рассчитывает запустить платформу по токенизации (введению в оборот не самих товаров и услуг, а их электронных символов) своей продукции до конца 2019 года, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) основной акционер компании Владимир Потанин.

"Наша компания участвует в работе над созданием платформы по токенизации нашей продукции, над созданием электронных символов товаров, которые мы выпускаем, и мы рассчитываем до конца этого года такую платформу запустить", - сказал он

По словам Потанина, запуск платформы позволит "Норникелю" получить доступ к новым источникам финансирования.

"На наш взгляд, это будет способствовать цифровизации наших сбытовых контрактов, и в будущем даст возможность получения доступа к новым источникам финансирования за счет доступа к новому классу инвесторов, включая криптоинвесторов", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.