Севастополь планирует привлечь 10 млрд рублей в развитие района Балаклавской бухты

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Объем внебюджетных инвестиций в проекты рядом с центром яхтенного туризма, который создается в районе Балаклавской бухты Севастополя, прогнозируется в объеме не менее 10 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба городского правительства.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется построить до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя. Объем бюджетных вложений предполагается в размере 6,5 млрд рублей.

"В рамках концепции развития района Балаклавской бухты планируются площадки для внебюджетных инвестиционных проектов. Реализация таких инвестиционных проектов, в том числе многофункционального общественно-спортивного центра с парковой зоной, рекреационных зон и гостиничных комплексов, рассчитанных на более чем 3,1 тыс. мест размещения, канатной дороги позволит привлечь в регион не менее 10 млрд внебюджетных инвестиций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект будет презентован на Петербургском международном экономическом форуме. Также планируется презентация проекта комплексного развития территории в районе 7-го км Балаклавского шоссе. Он предполагает строительство административно-делового центра, бизнес-центра, торгово-развлекательного центра, многофункционального спортивного комплекса с ледовой ареной, киноконцертный комплекс, гостиничный комплекс в составе историко-туристической базы, парк развлечений и цирк, транспортно-пересадочный узел с вокзальным комплексом.

По данным пресс-службы, также планируется подписать соглашение между правительством Севастополя и правительством Пензенской области "о сотрудничестве в промышленной, торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных областях". Еще одно соглашение о взаимодействии планируется подписать с госкорпорацией "Ростех", оно предполагает сотрудничество при реализации проекта "Умный город", при внедрении информационных электронных систем в здравоохранении и систем обеспечения безопасности образовательных учреждений.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.