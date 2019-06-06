Новые требования в период реализации "регуляторной гильотины" устанавливаться не будут

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил надзорным органам не допускать установления новых требований, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении госконтроля, не соответствующих поручению президента РФ, на период реализации механизма "регуляторной гильотины". Об этом говорится в указаниях премьера во исполнение отдельных поручений президента России, направленных на реализацию данного механизма.

"Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора), на период реализации механизма "регуляторной гильотины" не допускать установления новых требований, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), не соответствующих поручению президента Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте правительства.

Премьер также поручил Минюсту и Минэкономразвития обеспечить контроль за исполнением данного пункта при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов, оценке регулирующего воздействия проектов актов и государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов.

Кроме того, Медведев поручил зампреду правительства - руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко до 17 июня представить перечень федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственного надзора, контрольно-надзорных органов, участвующих в реализации механизма "регуляторной гильотины", а также перечень видов государственного контроля, на которые должен быть распространен этот механизм. Рабочие группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" должны быть сформированы до 27 июня.

"Минюсту России и Минэкономразвития России подготовить и представить в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты правительства Российской Федерации в части порядка подготовки и принятия нормативных правовых актов правительства Российской Федерации, а также ведомственных нормативных правовых актов, разрабатываемых в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". Срок - до 1 июля 2019 года", - говорится в документе.

Правительство проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех требований к бизнесу в сфере контроля и надзора, которые не были пересмотрены и актуализированы.