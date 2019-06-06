В Нижегородской области появится центр адаптивного спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области направят более 740 млн рублей в течение трех лет на создание в Дзержинске регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, где могли бы заниматься спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В адресной инвестиционной программе Нижегородской области на 2019-2021 годы на строительство объекта предусмотрены средства областного бюджета в объеме более 740 миллионов рублей", - отметил Никитин.

По его словам, регион также направил в Минспорта РФ заявку на включение объекта в адресную инвестиционную программу на 2020-2022 годы для получения софинансирования.

"Мы в апреле презентовали проект министру спорта Павлу Колобкову. Получили поддержку, надеемся, что необходимые для строительства средства будут выделены", - добавил Никитин.

Он уточнил, что в 2019 году будет проведена работа по корректировке проектной документации на строительство объекта. "Ее необходимо привести в соответствие с современными нормами", - сказал глава региона.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.