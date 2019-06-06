Путин заявил, что трагедии в утечке капитала нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Трагедии в утечке капитала из России нет, ее с лихвой перекрывает положительное сальдо торговых операций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, организованной ТАСС.

"По поводу привлечения капиталов, утечки капитала. Да, действительно в прошлом году была достаточна такая, не самая большая в новейшей истории России, но все-таки заметная утечка, по-моему, $66 млрд", - сказал он. "Но положительное сальдо торговых операций $131 млрд, оно с лихвой перекрывает вот эту утечку. А потом еще идет и возврат этих выведенных капиталов, мы это тоже видим, - продолжил Путин. - Поэтому здесь мы никакой трагедии не делаем, мы понимаем, что это естественный процесс".