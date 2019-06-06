P&G и Фонд дикой природы запустили проект по сохранению экосистем рек России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания P&G совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) России запустили программу развития ответственного потребления, первый проект направлен на восстановление и сохранение экосистем российских рек и, в частности, реки Амур. Об этом в четверг заявил глава P&G по Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы рады объявить о своем партнерстве с Всемирным фондом дикой природы РФ. В наше партнерство также входит сеть супермаркетов "Лента", и с каждой покупки наших товаров мы 1 рубль отправим на очищение российских рек на Востоке России, в частности, Амура, который является крупной водной артерией, очень загрязненной на данный момент", - сказал он.

Глава P&G также отметил, что 60% потребителей компании знают об экологических проблемах и хотят их решения. Поэтому P&G уже производит упаковки из переработанного пластика, океанического мусора, и планирует перейти на полностью повторно используемую или на перерабатываемую упаковку к 2030 году.

"Мы понимаем усилия, которые делает P&G в области использования выброшенного пластика, потому что для нас это одна из восьми главных проблем. Мы очень рады, конечно, что с P&G мы переходим к такому трансформирующему партнерству, и при этом будут поддерживаться три наших проекта на Дальнем Востоке", - подчеркнул в ходе выступления директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгений Шварц.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.