В ЕЭК заверили, что Евразийский союз не является проектом России по восстановлению СССР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) нельзя считать политическим проектом России по восстановлению бывшего СССР. Об этом заявил не церемонии открытия ПМЭФ председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"Несколько лет тому назад был создан такой штамп, что Евразийский экономический союз - это политический проект Кремля по восстановлению Советского Союза. Мы все время сталкивались с этим штампом, когда обсуждали вопросы экономической интеграции с политическими деятелями, которые ничего не знали о сути нашего объединения", - сказал Саркисян.

Он отметил, что в Евразийском союзе работает принцип равнопредставленности.

"То есть Армения и Киргизия имеют столько же голосов, сколько имеет Россия, Казахстан и Белоруссия. Если что-то не устраивает Армению или Киргизию, они могут воспользоваться правом вето. Никогда такого инструмента у наших стран не было. Я думаю, что первые пять лет нашей работы убедительно доказали несостоятельность критики в адрес нашего проекта, что это политический проект", - сказал он.

По словам Саркисяна, сейчас ЕЭК завершает переговоры с Сербией о зоне свободной торговли.

"Интенсивно идут переговоры с Сингапуром и Израилем. А также у нас в приоритетах Индия и Египет, с этими странами у нас идут интенсивные переговоры о формировании зон свободной торговли", - добавил он.