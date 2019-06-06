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ПМЭФ-2019

Новак считает, что Россия всегда будет способна реализовать всю свою нефть на рынке

По словам главы Минэнерго, цена нефти не является определяющим факторов для принятия решений на рынке, куда важнее обеспечение спроса и привлечение инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия не боится потерять долю на рынке нефти, так как всегда сможет ее реализовать из-за высокой конкурентоспособности отрасли, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы в России конкурентоспособны и всегда сможем продать свою продукцию", - сказал он.

По словам Новака, цена нефти не является определяющим факторов для принятия тех или иных решений на рынке, куда важнее обеспечение спроса и привлечение инвестиций.

"Вопрос не в цене, а в том, привлекает ли отрасль инвестиции, обеспечивается ли объемы для покрытия спроса. Сегодня хорошая цена - завтра плохая", - добавил министр.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияПМЭФ-2019
Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День первый
XXIII ПМЭФ состоится 6-8 июня
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