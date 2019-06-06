Новак считает, что Россия всегда будет способна реализовать всю свою нефть на рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия не боится потерять долю на рынке нефти, так как всегда сможет ее реализовать из-за высокой конкурентоспособности отрасли, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы в России конкурентоспособны и всегда сможем продать свою продукцию", - сказал он.

По словам Новака, цена нефти не является определяющим факторов для принятия тех или иных решений на рынке, куда важнее обеспечение спроса и привлечение инвестиций.

"Вопрос не в цене, а в том, привлекает ли отрасль инвестиции, обеспечивается ли объемы для покрытия спроса. Сегодня хорошая цена - завтра плохая", - добавил министр.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.