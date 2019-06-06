"КамАЗ" понизил прогноз по рынку тяжелых грузовиков РФ в 2019 году до 58 тыс. штук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" понизил прогноз по объему рынка грузовиков полной массой 14-40 т в России в 2019 году с 66 тыс. до 58 тыс. штук, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если в прошлом году мы оценивали рынок в 66 тыс. (на 2019 год - прим. ТАСС), наши маркетологи сегодня дают общий рынок 58 тыс. в нашем сегменте, - сказал Когогин. - Еще в апреле я с ними не соглашался, но, увидев то, что происходит в мае, считаю, что они, наверное, не ошибаются".

Когогин также отметил, что до августа компания выполняет бизнес-план почти в том же объеме, что и планировалось. Однако "КамАЗ" может скорректировать прогноз своих продаж в РФ на 2019 год по итогам полугодия. "Во многом это зависит от экспорта. Он как был, так и остается сложным: санкционный режим постоянно нас переводит в режим ожидания, так как банки долго разбираются, платежи не проходят", - отметил Когогин.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.