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ПМЭФ-2019

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Сейчас он составляет 453 тыс. рублей
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© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

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"Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4% - материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тыс.", - сказал он.

Размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей.

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