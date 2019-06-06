"Россети" и China Energy будут совместно развивать электросети в третьих странах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" и China Energy Engineering Corporation будут совместно реализовывать проекты по строительству и модернизации объектов электросетевого комплекса на территории третьих стран. Соответствующее соглашение компании заключили в рамках Петербургского международного экономического форума.

Компании будут строить объекты передачи и распределения электроэнергии, а также другие электроэнергетические объекты "под ключ" на территории третьих стран с возможностью предоставления финансирования со стороны Energy China, китайских или международных финансовых институтов.

Также стороны займутся поставками российского и китайского электротехнического оборудования в рамках реализации EPC-проектов в третьих странах, локализацией на территории Российской Федерации оборудования производства Energy China, относящегося к перечню критичных групп оборудования, не имеющих российских аналогов.

Кроме того, они будут реализовать цифровую трансформацию электрических сетей и развивать электросетевой комплекс России, Китая и других стран. Соглашение действует три года.

ПМЭФ в 2019 году проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.