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ПМЭФ-2019

"Почта России" и Дагестан договорились о повышении качества обслуживания населения

Сотрудничество будет направлено на совершенствование и развитие почтовой связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов и глава Дагестана Владимир Васильев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг подписали меморандум о сотрудничестве и обсудили перспективы дальнейшей работы, сообщила журналистам пресс-служба "Почты России".

"6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов и глава Дагестана Владимир Васильев подписали меморандум о взаимодействии и обсудили перспективы дальнейшей работы. Сотрудничество будет направлено на совершенствование и развитие федеральной почтовой связи и повышение качества обслуживания населения на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанный документ предусматривает, в том числе, развитие взаимодействия "Почты России" с органами местного самоуправления и поддержку этой работы со стороны правительства Дагестана. В ходе обсуждения стороны затронули вопросы обеспечения населения Дагестана почтовыми услугами в пределах шаговой доступности, особенно в отдаленных населенных пунктах и сельской местности.

"Подписанным меморандумом предусмотрено создание рабочей группы с участием представителей "Почты России" и органов государственной власти Республики Дагестан, основной задачей которой станет совместное обсуждение текущих вопросов сотрудничества и ключевых векторов развития почтовой связи на территории региона", - заключили в пресс-службе.

Теги
РоссияПодгузов, Николай РадиевичДагестанПМЭФ-2019
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