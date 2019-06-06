Генподрядчиком строительства АГХК в Приамурье может стать "дочка" "Сибура"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дочерняя компания холдинга "Сибур" может стать генеральным подрядчиком строительства Амурского газохимического комплекса (АГХК). Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня "Сибур" присутствует в регионе. "Дочка" "Сибура" "НИПИгазпереработка" является генеральным подрядчиком строительства Амурского газоперерабатывающего завода (АГПК). Она же, скорее всего, будет и генподрядчиком строительства АГХК "cибуровского завода", - сказал", добавив, что решение по этому вопросу примет "Сибур".

По словам губернатора, инвестиционное решение по проекту должно быть принято в 2019 году. "После этого непосредственно начнутся строительные работы и, как следствие, компания "Сибур" появится на территории Амурской области уже в виде резидента", - добавил Орлов.

Ранее глава "Сибура" Дмитрий Конов сообщал журналистам, что холдинг определил лицензиаров по полимерным установкам (АГХК), с выбором подрядчика не торопится, лицензиара и подрядчика по пиролизу определит до конца 2019 года.

"Сибур Холдинг" и китайская компания China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) 5 июня заключили соглашение об основных условиях возможного создания совместного предприятия на базе АГХК, при этом Sinopec может войти в СП с долей в 40%. На газохимическом комплексе будут перерабатываться ценные фракции, выделенные из природного газа, добытого на месторождениях Якутского центра газодобычи.

Основным сырьем будет выступать этановая фракция с Амурского газоперерабатываюшего завода (АГПЗ) "Газпрома", который будет построен в рамках поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Ориентировочный запуск комплекса запланирован не ранее 2023-2024 годах.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.