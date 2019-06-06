Вексельберг: в России существует спрос на новые технологические решения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Мнение об отсутствии в России спроса на инновации ошибочно, считает председатель советов директоров фонда "Сколково" и группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.

"Существует на сегодняшний день устоявшийся тезис, что у нас отсутствует или слабый спрос на инновации, соответственно, на новые технологические решения. Это не так. Промышленность всегда ориентирована на лучшие практики и опыт. И если порой кто-то из наших разработчиков не может пробиться на высококонкурентном рынке, то это говорит о качестве того продукта, с которым он приходит на этот рынок", - сказал Вексельберг в четверг на сессии "Формирование индустрии будущего. Цифровые технологии в производстве" на Петербургском международном экономическом форуме.

В качестве примера успешности инновационной технологии он привел проект одной из своих компаний "Диспетчер", управляющий станочным парком любого промышленного производства.

"Эффект, который мы получили в рамках этого, с точки зрения повышения производительности труда и роста эффективности управления оборудованием превышает 15% в среднем. Это конкретный пример о том, что технологическое решение дает результат не в светлом будущем, а уже сегодня. И спрос на такого рода продукцию чрезвычайно широк", - сказал Вексельберг.

Фонд "Сколково" - один из ведущих инстиутов развития России, созданный в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.