Дворкович: органы сертификации во всем мире только учатся работать с новыми AI-продуктами

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Проблема отсутствия практики сертификации новых продуктов в сфере искусственного интеллекта (AI - artificial intelligence) является общей для всего мира. Об этом председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович сказал в четверг на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Важная тема - сертификация новых продуктов в самых разных сферах: от безопасности до медицины. Органы сертификации просто не научились еще этого делать. По сути мы учимся вместе, как этим заниматься. Это происходит во всех странах, не только в России", - пояснил Дворкович.

"Тем не менее, можно выбрать пилотные отрасли, например, безопасность дорожного движения, сельское хозяйство, та же самая медицина, и попробовать продвинуться по этим направлениям", - заключил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.