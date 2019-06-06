Третьяковская галерея при поддержке фонда Потанина основала эндаумент-фонд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина основала эндаумент-фонд, средства из него планируется направлять на покупку произведений в коллекцию, а также на реконструкцию малых музеев галереи, сообщила ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Третьяковская галерея начала думать о создании эндаумента довольно давно. Это было еще при предыдущем руководстве, но в 2014 году в связи с резким скачком курса валюты люди задумались о том, эффективно ли вложение в эндаументы. Эндаументы - это длительная программа, когда серьезные взносы с помощью управляющих компаний работают на прирост, и на проценты с этого эндаумента музей может осуществлять ту или иную деятельность", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что решение создать эндаумент укрепилось, когда экономика стабилизировалась. "А самое главное - последние сомнения развеялись после организованного фондом Потанина на прошлом Санкт-Петербургском культурном форуме круглого стола, посвященного эндаументу.

После этого предварительные переговоры с фондом Потанина перешли "в окончательную, решительную фазу". "Нас невероятно порадовало то, что фонд для того, чтобы начать эндаумент в Третьяковской галерее, предоставил значительную сумму денег - 100 млн рублей. Она стала основополагающим фундаментом и при привлечении других компаний, спонсоров и меценатов будет давать нам серьезный доход", - добавила Трегулова.

Новые возможности

Директор Третьяковки отметила, что галерею и фонд Потанина связывают долгие и продуктивные отношения. "Наша работа с этим фондом - это не просто сотрудничество с патроном-меценатом, это некое очень серьезное взаимодействие собратьев по разуму, очень крепкие человеческие отношения и абсолютное взаимопонимание", - сказала она.

Владимир Потанин считает, что этот проект откроет новые возможности для музея. "Я рад, что у одного из ведущих российских музеев - Третьяковкой галереи - теперь есть свой эндаумент-фонд. Это важнейшее стратегическое решение музея, и я рад возможности поддержать его на старте. Третьяковская галерея сегодня по праву считается одним из самых динамично развивающихся российских музеев", - сказал он ТАСС.

Основатель фонда добавил, что гордится, что часть инновационных решений - публичные дискуссии о культурном лидерстве, гостиная Арзамаса в Новой Третьяковке, рестарт поддержки меценатами пополнения коллекции - реализуется музеем в партнерстве с благотворительным фондом.

"Надеюсь, создание эндаумента откроет новые возможности для сохранения наследия и пополнения коллекций, поможет обеспечить развитие галереи и ее малых музеев на долгие годы вперед. Верю в долгосрочную перспективу этого инструмента, который успешно работает в России на протяжении 10 лет", - сказал он.

Пополнение коллекции и малые музеи

Галерея планирует направлять средства от эндаумента на два направления, на которые особенно сложно найти спонсорские средства. Это покупка новых художественных произведений в коллекцию музея, в особенности это касается коллекции современного искусства.

"У нас огромные лакуны в коллекции, касающейся искусства 1990-х, 2000-х. Все основные, яркие, масштабные произведения, которые теоретически должны находиться в музее, представляющем художественную национальную школу, по большей части разбросаны по частным собраниям в России и за рубежом. Нам чрезвычайно важно попытаться, когда что-то появляется на вторичном рынке, это купить. Или покупать произведения молодых художников, цены на работы которых еще таковы, что мы можем это приобретать из тех процентов, которые мы будем получать из эндаумента", - пояснила Трегулова.

Второе направление - реконструкция малых музеев. "Важнейшая сторона нашей деятельности, важнейшая составляющая нашей ответственности перед государством и нашей публикой. Создание новых экспозиций в реконструируемых старых музеях и создание трех новых музеев - это дом-музей Павла Михайловича и Сергея Михайловича Третьяковых в Голутвинском переулке, создание музея истории частного коллекционирования в Москве в бывшей усадьбе Рябушинских и создание музея в мастерской Ильи Кабакова", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что в первом и последнем случае есть очень серьезные взносы партнеров и спонсоров, но все равно открытие музея и его функционирование потребует дополнительных вложений.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.