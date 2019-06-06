Алиханов: санкции стимулировали рост зарубежных инвестиций в Калининградскую область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Политика санкций, вопреки ожиданиям, стимулировала рост инвестиций в Калининградскую область из-за рубежа. Об этом сообщил в четверг на сессии "Россия - Прибалтика: На пути к доверию и выгодному партнерству" в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Калининградский губернатор отметил, что со стороны властей соседних государств не хватает прагматичного подхода к отношениям, но в сферах бизнеса и культурных связей ограничений регион не ощущает.

"Если говорить о бизнесе, то это такая хорошая сфера, в которой мы каких-то больших ограничений не видим. Если говорить про влияние санкционного, антисанкционного режима, то здесь, я бы даже сказал, что эти разногласия, которые у нас сейчас существуют, они, наоборот, привели, если смотреть с калининградской стороны, к росту инвестиций, росту интереса как со стороны литовцев, так и со стороны поляков, немцев, других наших зарубежных партнеров", - сказал он.

Помимо технологического консалтинга в области новых разработок, бизнес из соседних государств инвестирует в разные сферы производства, отметил Алиханов. Он привел в пример литовскую компанию "Вичунай-Русь", работающую в городе Советск на границе с Литвой и являющуюся одним из лидеров на российском рынке, в частности в производстве крабовых палочек, сурими и дугой продукции.

Отсутствие прагматичности

Алиханов также напомнил, что область успешно реализует программы приграничного сотрудничества с Литвой и Польшей в сфере культуры, экологии, деловых связей. При этом, по его словам, в отношениях с Литвой, не хватает прагматичности. "К сожалению, у нас с 2012 года заморожена работа нашего российско-литовского совета", - отметил Алиханов, подчеркнув, что в области не понимают причин прекращения работы этого органа. Кроме того, по его словам, область уже в течение двух лет не получает ответа от литовских властей на предложения о мосте через реку Неман и достраивающегося пункта пропуска через границу в районе города Советска. "Никакого сигнала до сих от них [литовских властей] обратного не получили, что, на наш взгляд, достаточно странно, потому что это объект, который нужен и Калининградской области, России, и Литве", - сказал он.

Алиханов подчеркнул, что Калининград не видит оснований для сворачивания сотрудничества с соседними государствами. "Да, есть вещи, по поводу которых вы не можете договориться - у вас разные позиции, диаметрально разные позиции. Но есть треки, по которым вы двигаетесь вперед, у вас есть пространство для маневра, для сотрудничества. Мне кажется, что такой подход, такой, достаточно прагматичный подход, - это как раз то, чего иногда не хватает в отношениях с прибалтийскими государствами", - сказал он.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.